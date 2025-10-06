0

«Чикаго» попытается обменять Николу Вучевича и Патрика Уильямса по ходу сезона (Ahn Fire Digital)

«Буллс» изучат варианты обмена Уильямса и Вучевича.

По информации Ahn Fire Digital, «Чикаго» попытается отправить центрового Николу Вучевича и форварда Патрика Уильямса в другие команды по ходу сезона-2025/26.

Ни Вучевич, ни Уильямс не имеют высокой ценности на рынке на данный момент.

34-летний центровой получит 21,5 миллиона долларов за грядущий сезон, который станет последним в его текущем контракте. «Голден Стэйт» интересовались возможностью обмена этого ветерана в прошлом сезоне, но «Буллс» запросили слишком много, поэтому «Уорриорс» переключились на Джимми Батлера.

В прошлом сезоне Вучевич набирал в среднем 18,5 очка (53% с игры, 40% из-за дуги) и 10,1 подбора за 31,2 минуты на паркете.

24-летний Уильямс заработает 18 миллионов долларов за следующий сезон. Летом 2024 года форвард продлил соглашение с командой, его контракт действует до 2029 года с опцией игрока на последний сезон. Форвард был выбран под общим четвертым номером на драфте НБА 2020 года и провел все пять лет карьеры в «Чикаго».

Его средние показатели за сезон-2024/25 составили 9 очков (39,7% с игры, 35,3% трехочковых) и 3,8 подбора за 25 минут на площадке в среднем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Ahn Fire Digital
logoЧикаго
logoНикола Вучевич
logoПатрик Уильямс
logoНБА
