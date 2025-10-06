Джимми Батлер махнул рукой на Бадди Хилда, смазавшего открытый трехочковый
Батлер расстроился, что Хилд не смог реализовать его передачу.
В первой четверти предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» Джимми Батлер передачей из «краски» нашел стоящего в углу Бадди Хилда.
Защитник-снайпер не смог реализовать открытый бросок, чем вызвал забавную реакцию Батлера.
По итогам матча Хилд принес своей команде 11 очков, попав 5 из 10 бросков с игры, включая 1 из 4 трехочковых. Батлер отметился 9 очками (3 из 4 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
