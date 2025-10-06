Видео
1

Джимми Батлер махнул рукой на Бадди Хилда, смазавшего открытый трехочковый

Батлер расстроился, что Хилд не смог реализовать его передачу.

В первой четверти предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» Джимми Батлер передачей из «краски» нашел стоящего в углу Бадди Хилда.

Защитник-снайпер не смог реализовать открытый бросок, чем вызвал забавную реакцию Батлера.

По итогам матча Хилд принес своей команде 11 очков, попав 5 из 10 бросков с игры, включая 1 из 4 трехочковых. Батлер отметился 9 очками (3 из 4 с игры).

Кто лучший американский игрок в НБА?3313 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
