Джимми Батлер махнул рукой на Бадди Хилда, смазавшего открытый трехочковый

Батлер расстроился, что Хилд не смог реализовать его передачу.

В первой четверти предсезонного матча «Голден Стэйт » – «Лейкерс» Джимми Батлер передачей из «краски» нашел стоящего в углу Бадди Хилда .

Защитник-снайпер не смог реализовать открытый бросок, чем вызвал забавную реакцию Батлера.

По итогам матча Хилд принес своей команде 11 очков, попав 5 из 10 бросков с игры, включая 1 из 4 трехочковых. Батлер отметился 9 очками (3 из 4 с игры).