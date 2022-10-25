Защитник «Блэйзерс» провел выдающийся отрезок по ходу третьей четверти матча с «Наггетс» (135:110).

Всего за 6 минут Саймонс записал на свой счет 22 очка, реализовав 6 дальних бросков.

В начале третьего игрового отрезка Саймонс сперва сравнял счет (64:64), а затем благодаря серии попаданий вывел команду вперед (79:70). Всего на счету 23-летнего игрока 29 очков (11 из 17 с игры, 7 из 12 из-за дуги), 3 подбора и 5 передач.

– единственная команда НБА в этом сезоне, которая стартовала с 4-0. Последний раз клуб демонстрировал подобный результат в 1999 году.

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