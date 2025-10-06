Джордан Пул: «Мы ходили смотреть на кенгуру и коал. Мне только этого и надо было»

Защитник «Пеликанс» поделился самым ярким впечатлением от поездки в Австралию.

«Мы ходили смотреть на кенгуру и коал. Мне только этого и надо было. Нам организовали эту экскурсию, и после этого я был практически доволен», – с улыбкой сказал Пул.

За время своего австралийского выезда «Новый Орлеан » сыграл два матча с местными командами, оба раза одержав победу (107:97, 127:92).