Джордан Пул: «Мы ходили смотреть на кенгуру и коал. Мне только этого и надо было»
Защитник «Пеликанс» поделился самым ярким впечатлением от поездки в Австралию.
«Мы ходили смотреть на кенгуру и коал. Мне только этого и надо было. Нам организовали эту экскурсию, и после этого я был практически доволен», – с улыбкой сказал Пул.
За время своего австралийского выезда «Новый Орлеан» сыграл два матча с местными командами, оба раза одержав победу (107:97, 127:92).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
