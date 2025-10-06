0

Миикка Мууринен может дебютировать за «Партизан» в матче с КРКА

Молодой финский форвард, вероятно, впервые выйдет на площадку за новую команду.

Согласно сообщению Mozzart Sport, главный тренер Желько Обрадович планирует включить Мууринена в состав на первый тур Адриатической лиги.

«Партизан» начнет новый сезон в статусе действующего чемпиона матчем против словенского КРКА, который начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.

18-летний форвард находится в Белграде уже неделю и пропустил два матча Евролиги, чтобы полностью погрузиться в систему «Партизана» на тренировках.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mozzart Sport
logoАдриатическая лига
logoПартизан
Миикка Мууринен
logoКРКА
