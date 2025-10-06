Видео
Зайон Уильямсон подарил подписанные кроссовки маленькому фанату, недавно поборовшему рак

Форвард «Нового Орлеана» решил поддержать мальчика подарком.

После второго матча австралийского выезда «Пеликанс» Уильямсон встретил юного болельщика Теодора, который недавно победил рак.

Форвард подарил мальчику свои кроссовки, на которых оставил свой автограф и надпись «Мой герой».

Кто лучший американский игрок в НБА?3313 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нового Орлеана»
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
предсезонные матчи
logoБаскетбол - видео
