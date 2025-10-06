Зайон Уильямсон подарил подписанные кроссовки маленькому фанату, недавно поборовшему рак

Форвард «Нового Орлеана» решил поддержать мальчика подарком.

После второго матча австралийского выезда «Пеликанс» Уильямсон встретил юного болельщика Теодора, который недавно победил рак.

Форвард подарил мальчику свои кроссовки, на которых оставил свой автограф и надпись «Мой герой».