Зайон Уильямсон подарил подписанные кроссовки маленькому фанату, недавно поборовшему рак
Форвард «Нового Орлеана» решил поддержать мальчика подарком.
После второго матча австралийского выезда «Пеликанс» Уильямсон встретил юного болельщика Теодора, который недавно победил рак.
Форвард подарил мальчику свои кроссовки, на которых оставил свой автограф и надпись «Мой герой».
Кто лучший американский игрок в НБА?3313 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нового Орлеана»
