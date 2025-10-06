Видео
Джеки Янг установила рекорд женской НБА по очкам за одну четверть в матче финальной серии (21)

Защитница «Лас-Вегаса» стала автором рекорда.

Во втором матче финала против «Финикса» Янг принесла своей команде 32 очка, реализовав 12 из 20 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

28-летняя защитница установила новый рекорд лиги по количеству очков, набранных за одну четверть игры финальной серии – в третьей 10-минутке она записала на свой счет 21 очко.

«Эйсес» победили «Меркури» (91:78) и увеличили свое преимущество (2-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
