Джеки Янг установила рекорд женской НБА по очкам за одну четверть в матче финальной серии (21)
Защитница «Лас-Вегаса» стала автором рекорда.
Во втором матче финала против «Финикса» Янг принесла своей команде 32 очка, реализовав 12 из 20 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
28-летняя защитница установила новый рекорд лиги по количеству очков, набранных за одну четверть игры финальной серии – в третьей 10-минутке она записала на свой счет 21 очко.
«Эйсес» победили «Меркури» (91:78) и увеличили свое преимущество (2-0).
