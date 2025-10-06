1

14-летний журналист взял интервью у Антониуса Кливленда

Защитник ЦСКА не отказался пообщаться с юным интервьюером.

О баскетбольной мечте

«Я влюбился в баскетбол, когда мне было года четыре, просто обожал его. В своей комнате я играл, бросая носки в корзину для грязного белья, смотрел фильмы, а моя мама была тренером по баскетболу. Так что я всегда был рядом с этим видом спорта. Я люблю его с самого первого дня, с тех пор, как я себя помню, честно».

Об истории ЦСКА

«Я узнал немного об истории. Много чемпионств, много успехов в лиге ВТБ. Просто место, где ты хочешь быть. Если я считаю себя элитный баскетболистом, то я хочу быть в элитной команде, в какой бы стране я ни был. Я хотел играть за «Маккаби», потому что лучшие игроки в Израиле играют за «Маккаби». Мне кажется, лучшие игроки в России играют за ЦСКА. Так что вот где я хотел бы быть, если собираюсь играть в России. Просто пытаюсь наслаждаться этим и становиться лучше как игрок».

Об ожиданиях от сезона

«Я знаю, что мы пытаемся повторить. Если говорить об ожиданиях, то просто надеюсь выиграть все возможные титулы, добиться индивидуального успеха. Я хочу снова выиграть награду «Лучшему защищающемуся». Это всегда моя цель. А также просто стать лучше как игрок и, надеюсь, даст Бог, провести успешный сезон без травм. Таковы мои ожидания и мои цели. Но самое главное – выиграть чемпионат».

Кто лучший американский игрок в НБА?3377 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал SwishCast – Sportski Podcast
logoЦСКА
Антониус Кливленд
logoЕдиная лига ВТБ
