Шакил О’Нил – о стычке Грина и Пула: «Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил считает, что причиной агрессии на тренировке «Голден Стэйт» могло быть высокомерное поведение .

«Я не знаю, что произошло, но попробую предположить. Главные игроки «Голден Стэйт» – это Стеф, Клэй, Дрэймонд, вот и все. Ты выигрываешь чемпионат в качестве солдата, но при этом вносишь значительный вклад в победу.

В следующем сезоне ты начинаешь носить большие старые очки, ездить на тачке с откидным верхом и чувствовать себя лучшим на свете. Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова. За свои 19 лет в НБА я проучил многих игроков таким образом», – заявил О’Нил.

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