Шакил О’Нил – о стычке Грина и Пула: «Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова»
Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что причиной агрессии Дрэймонда Грина на тренировке «Голден Стэйт» могло быть высокомерное поведение Джордана Пула.
«Я не знаю, что произошло, но попробую предположить. Главные игроки «Голден Стэйт» – это Стеф, Клэй, Дрэймонд, вот и все. Ты выигрываешь чемпионат в качестве солдата, но при этом вносишь значительный вклад в победу.
В следующем сезоне ты начинаешь носить большие старые очки, ездить на тачке с откидным верхом и чувствовать себя лучшим на свете. Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова. За свои 19 лет в НБА я проучил многих игроков таким образом», – заявил О’Нил.
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