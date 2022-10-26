Джей Краудер: «Это неправда, будто я попросил обмен из-за того, что не выхожу в стартовом составе»

Форвард опроверг слухи о том, что его просьба об обмене в другой клуб связана с тем, что он потерял место в стартовой пятерке «Санз».

«Честно говоря, это новая ситуация для меня. Это мой 11-й сезон, и я всегда был в тренировочном лагере. Я пока не хочу вдаваться в подробности, но это определенно неправда, будто я попросил обмен из-за того, что не выхожу в стартовом составе.

Я провел два замечательных сезона со своими партнерами по команде и болельщиками «Финикса». Я не принимаю это как должное, и я всегда буду благодарен за моменты, которые у нас были», – говорится в заявлении Краудера.

Репортер TNT Крис Хэйнс зачитал заявление Краудера во время трансляции матча «Финикс» – «Голден Стэйт» (134:105).

Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.

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