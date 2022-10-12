«Санз» не захотели включать Кэма Джонсона в предложение по Дюрэнту

намерен сохранить форварда на длительный срок, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, минувшим летом «Санз» не захотели включать игрока в потенциальную сделку по обмену форварда .

Отмечается, что клуб собирается предложить Джонсону продление контракта. Речь идет о 4-летнем соглашении с общей заработной платой 72 миллиона долларов.

«Финикс» хочет сократить налог на роскошь, поэтому активно ведет переговоры об обмене .

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