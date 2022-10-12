«Санз» не захотели включать Кэма Джонсона в предложение по Дюрэнту

Теги Бруклин Финикс Кевин Дюрэнт Джей Краудер Кэмерон Джонсон Баскетбол

«Финикс» намерен сохранить форварда Кэмерона Джонсона на длительный срок, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, минувшим летом «Санз» не захотели включать игрока в потенциальную сделку по обмену форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

Отмечается, что клуб собирается предложить Джонсону продление контракта. Речь идет о 4-летнем соглашении с общей заработной платой 72 миллиона долларов.

«Финикс» хочет сократить налог на роскошь, поэтому активно ведет переговоры об обмене Джея Краудера.

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