«Финикс» и «Милуоки» ведут переговоры об обмене Джея Краудера
Руководители «Финикс» и «Милуоки» ведут переговоры о возможном обмене форварда «Санз» Джея Краудера (32 года, 198 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.
Сообщалось, что на опытного форварда претендуют «Бостон», «Мемфис», «Майами», «Кливленд», «Юта» и «Атланта».
Краудер провел за «Финикс» два сезона. В 2021 году «Санз» проиграли «Бакс» в финальной серии НБА.
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