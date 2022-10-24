«Финикс» и «Милуоки» ведут переговоры об обмене Джея Краудера

Руководители «Финикс» и ведут переговоры о возможном обмене форварда «Санз» (32 года, 198 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.

Сообщалось, что на опытного форварда претендуют «Бостон», «Мемфис», «Майами», «Кливленд», «Юта» и «Атланта».

Краудер провел за два сезона. В 2021 году «Санз» проиграли «Бакс» в финальной серии НБА.

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