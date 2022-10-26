Дарвин Хэм не планирует менять стартовую пятерку «Лейкерс»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не планирует в ближайшее время менять стартовую пятерку команды.
«Не сегодня», — ответил Хэм на соответствующий вопрос репортера.
Многие эксперты ставят под сомнение решение Хэма выпускать Расселла Уэстбрука в стартовом составе, учитывая неудачное выступление звездного разыгрывающего в последних матчах.
«Лейкерс» начали сезон с трех поражений подряд. Сегодня команда попытается одержать первую победу в сезоне в гостевом матче против «Денвера».
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