Дарвин Хэм не планирует менять стартовую пятерку «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не планирует в ближайшее время менять стартовую пятерку команды.

«Не сегодня», — ответил Хэм на соответствующий вопрос репортера.

Многие эксперты ставят под сомнение решение Хэма выпускать Расселла Уэстбрука в стартовом составе, учитывая неудачное выступление звездного разыгрывающего в последних матчах.

«Лейкерс» начали сезон с трех поражений подряд. Сегодня команда попытается одержать первую победу в сезоне в гостевом матче против «Денвера».

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные