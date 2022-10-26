Дончич стал 1-м игроком «Мэверикс», который набирает 30 и более очков в первых трех матчах сезона
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич набрал 37 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата в матче с «Пеликанс» (111:113).
Дончич стал первым игроком в истории «Мэверикс», который набирает 30 и более очков в первых трех встречах на старте сезона.
В первой игре Лука записал на свой счет 35 очков («Финикс»), во второй – 32 («Мемфис»). «Даллас» стартовал с результатом 1-2.
Словенец также стал всего вторым в истории НБА, кто имеет на своем счету 100+ очков, 25+ подборов и 20+ передач в первых трех матчах на старте чемпионата.
В сезоне-16/17 подобное удалось Расселлу Уэстбруку.
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