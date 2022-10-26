Дончич стал 1-м игроком «Мэверикс», который набирает 30 и более очков в первых трех матчах сезона

Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 37 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата в матче с «Пеликанс» (111:113).

Дончич стал первым игроком в истории «Мэверикс», который набирает 30 и более очков в первых трех встречах на старте сезона.

В первой игре Лука записал на свой счет 35 очков («Финикс»), во второй – 32 («Мемфис»). стартовал с результатом 1-2.

Словенец также стал всего вторым в истории НБА, кто имеет на своем счету 100+ очков, 25+ подборов и 20+ передач в первых трех матчах на старте чемпионата.

В сезоне-16/17 подобное удалось .

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин