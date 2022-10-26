Энтони Дэвис: «Делаем все, чтобы Расс понимал – независимо от обстоятельств, мы на его стороне»

Форвард «Лейкерс» заявил, что жестко критикуемый прессой и болельщиками разыгрывающий пользуется поддержкой одноклубников.

«Мы как организация уже видели все это в прошлом сезоне. Я даже не могу представить, как он все это переносит. Но мы, его одноклубники и организация в целом, мы поддерживаем его и следим за тем, чтобы с ним было все нормально. Ведь это может негативно сказаться на Рассе. Мы стараемся делать так, чтобы он все время находился в позитивной атмосфере.

Сегодня он весь улыбается. Делаем все, чтобы Расс понимал – независимо от обстоятельств, мы на его стороне. Если ему что-то понадобится на площадке и за ее пределами, мы рядом», – заявил Дэвис.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен