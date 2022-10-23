Велимир Перасович: «УНИКСу было принципиально важно выиграть у «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высоко оценил значимость победы над «Локомотивом-Кубань» (83:75) в лиге ВТБ

«Прежде всего, поздравляю игроков с победой в тяжелом матче. Для нас было принципиально важно выиграть сегодня у такого серьезного противника, как . Возможно, со стороны может показаться, что победы даются нам легко, поскольку в предыдущих встречах мы громили соперников с разницей в 40-50 очков. Однако это не так.

На этой неделе мы лишились сразу двух баскетболистов – травмировался и чувствовал недомогание . Наш американский центровой попал в заявку на матч, но в последние дни не тренировался с командой и находится не в оптимальной форме», – заявил Перасович.

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