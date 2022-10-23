Александер Секулич: «У «Локо» были шансы на победу. К сожалению, мы их упустили»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич отметил недостаток опыта у игроков своей команды после матча лиги ВТБ против УНИКСа (75:83).

«Поздравляю УНИКС с победой. Игра получилась тяжелой для обоих соперников. Моментами команды демонстрировали отличный баскетбол. У нас молодой состав. Мы еще только стремимся к тому, чтобы играть на таком уровне, как УНИКС. Тем не менее, сегодня у нас были шансы на победу. К сожалению, мы их упустили», – сказал Секулич.

вел в счете после третьей четверти матча, но уступил 9:19 в заключительной 10-минутке.

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