ACB. «Барселона» примет «Тенерифе», «Баскония» – «Реал» и другие матчи

В воскресенье, 23 октября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

примет идущий без поражений «Тенерифе». «Реал» попытается продлить победную серию на выезде против «Басконии».

ACB

Регулярный чемпионат

Бетис – Жирона Дата проведения 23 октября, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Обрадойро – Валенсия Дата проведения 23 октября, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Ховентуд – Уникаха Дата проведения 23 октября, 19.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 4-0, – 4-0, Гран-Канария – 4-1, Барселона – 3-1, – 3-2, Гранада – 3-2, Бреоган– 3-2, Мурсия – 3-2, – 2-2, – 2-2, Обрадойро – 2-2, – 2-2, Фуэнлабрада – 2-3, Бетис – 1-3, Ховентуд – 1-3, – 1-4, Жирона – 0-4, – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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