ACB. «Барселона» примет «Тенерифе», «Баскония» – «Реал» и другие матчи
В воскресенье, 23 октября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Барселона» примет идущий без поражений «Тенерифе». «Реал» попытается продлить победную серию на выезде против «Басконии».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 23 октября, 13.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 23 октября, 20.15, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Тенерифе – 4-0, Реал – 4-0, Гран-Канария – 4-1, Барселона – 3-1, Бильбао – 3-2, Гранада – 3-2, Бреоган– 3-2, Мурсия – 3-2, Валенсия – 2-2, Уникаха – 2-2, Обрадойро – 2-2, Баскония – 2-2, Фуэнлабрада – 2-3, Бетис – 1-3, Ховентуд – 1-3, Манреса – 1-4, Жирона – 0-4, Сарагоса – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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