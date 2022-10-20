Евролига. «Жальгирис» – «Барселона», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону», турецкий «Фенербахче» Димитриса Итудиса дома сыграет с испанской «Валенсией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.30, «Штарк Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 3-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Альба Германия – 3-0, Баскония Испания – 3-0, Монако Франция – 2-1, Милан Италия – 2-1, Маккаби Израиль – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Реал Испания – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Виртус Италия – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Валенсия – 1-2, Жальгирис – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-3, Партизан Сербия – 0-3, Бавария Германия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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