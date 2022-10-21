Шарунас Ясикявичюс: «Переговоры с ФИБА не имеют смысла. Как ни крути, лучшие игроки не будут играть в «окнах»

Главный тренер «Барселоны» высказался об изменениях в руководстве , а также заявил, что переговоры с по поводу календаря не имеют смысла, поскольку лучшие игроки все равно останутся в НБА.

«Это не моя область для обсуждения. Насколько я понимаю, руководство клуба очень хотело перемен и считало, что они необходимы. Поживем-увидим.

Они говорят о ФИБА, но это бессмысленно. Как ни крути, лучшие игроки не будут играть в «окнах» ФИБА. Я не знаю, зачем вести переговоры с ФИБА. Я этого не понимаю. Во время «окон» лучшие игроки останутся в США.

Что касается нового формата Евролиги, ничего об этом не знаю, поэтому не могу говорить», – сказал Ясикявичюс.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!