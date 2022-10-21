Шарунас Ясикявичюс: «Переговоры с ФИБА не имеют смысла. Как ни крути, лучшие игроки не будут играть в «окнах»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался об изменениях в руководстве Евролиги, а также заявил, что переговоры с ФИБА по поводу календаря не имеют смысла, поскольку лучшие игроки все равно останутся в НБА.
«Это не моя область для обсуждения. Насколько я понимаю, руководство клуба очень хотело перемен и считало, что они необходимы. Поживем-увидим.
Они говорят о ФИБА, но это бессмысленно. Как ни крути, лучшие игроки не будут играть в «окнах» ФИБА. Я не знаю, зачем вести переговоры с ФИБА. Я этого не понимаю. Во время «окон» лучшие игроки останутся в США.
Что касается нового формата Евролиги, ничего об этом не знаю, поэтому не могу говорить», – сказал Ясикявичюс.
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