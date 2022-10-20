Шарунас Ясикявичюс: «Мы вышли на площадку, как павлины»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс раскритиковал судейство в матче Евролиги против «Жальгириса» (72:73), но признался, что причиной поражения его команды стала недооценка соперника.
«Перед очередным трехочковым был явный фол в нападении. В первой четверти я попросил судей проверить идентичную ситуацию, но они этого не сделали. Болельщикам «Жальгириса» удалось добиться, чтобы судьи пошли и проверили. Конечно, это преимущество домашней площадки.
Три секунды в нападении… «Жальгирис» сделал то же самое в третьей четверти, но свистка не было. Впрочем, нет смысла искать виноватого.
Поздравляю «Жальгирис». Они сильнее сражались, они были больше мотивированы. Мне не удалось донести до своих игроков, «Жальгирис» в этом сезоне – другая команда. Тренер всегда должен брать на себя ответственность в этом отношении.
Мы проиграли, потому что недооценили соперника. Мы вышли на площадку, как павлины», – сказал Ясикявичюс.
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