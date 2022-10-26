Энтони Дэвис: «Трудности пойдут «Лейкерс» на пользу. Хорошо, что это происходит в октябре, а не в апреле»

Форвард «Лейкерс» рассказал о настроении в команде после трех поражений на старте нового сезона.

«Мы понимаем, что надо собраться. Не хочется усложнять ситуацию. Но при этом надо сохранять спокойствие. Примерно так же, как если бы мы выиграли 12 матчей подряд. Нужно оставаться спокойными.

Трудности пойдут «Лейкерс» на пользу. Хорошо, что это происходит в октябре, а не в марте или апреле. Мы будем реализовывать свои моменты, продолжим отрабатывать в защите и постараемся победить в среду и пятницу», – заявил Дэвис.

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