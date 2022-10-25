Стивен Эй Смит: «Энтони Дэвис реализует 20% трехочковых, мы должны чаще обсуждать его, а не Уэстбрука»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук ESPN Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за неудачное выступление команды на старте сезона.

«Энтони Дэвис реализует 20% трехочковых. Я говорил, что он входит в топ-7 игроков НБА, и я беру свои слова обратно. Он и близко не собирается попадать по кольцу. Он такой большой, мастеровитый и талантливый игрок.

Что с ним случилось?  Да, Расселл Уэстбрук не умеет бросать, но мы должны реже говорить о нем и чаще обсуждать Энтони Дэвиса. Я ожидаю от него более хорошей игры», – заявил Смит.

«Лейкерс» начали сезон с 0-3. Дэвис набирает 24,7 очка, 8 подборов, 2,3 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

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