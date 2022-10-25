Стивен Эй Смит: «Энтони Дэвис реализует 20% трехочковых, мы должны чаще обсуждать его, а не Уэстбрука»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за неудачное выступление команды на старте сезона.

реализует 20% трехочковых. Я говорил, что он входит в топ-7 игроков НБА, и я беру свои слова обратно. Он и близко не собирается попадать по кольцу. Он такой большой, мастеровитый и талантливый игрок.

Что с ним случилось? Да, не умеет бросать, но мы должны реже говорить о нем и чаще обсуждать Энтони Дэвиса. Я ожидаю от него более хорошей игры», – заявил Смит.

«Лейкерс» начали сезон с 0-3. Дэвис набирает 24,7 очка, 8 подборов, 2,3 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

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