Юсуф Нуркич позволил Энтони Дэвису бросить из-за дуги без сопротивления. Дэвис попал в угол щита

Центровой во время матча против «Лейкерс» (106:104) демонстративно отвернулся, позволив совершить открытый бросок из-за дуги.

Дэвис попал в верхний угол щита.

В первых трех матчах сезона «Лейкерс» реализовали лишь 25 из 118 с дальней дистанции (21,2 процента). В истории НБА было 6 100 случаев, когда команда совершает как минимум 100 дальних бросков на отрезке из трех матчей. Хуже было только у «Атланты» в 2018 году (21,0%).

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