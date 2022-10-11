Каунас примет «Финал четырех» Евролиги в 2023 году (Эрик Молейро)

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Жальгирис-Арена Баскетбол

Литовский Каунас станет организатором «Финала четырех» Евролиги в 2023 году.

Об этом сообщает испанский журналист Эрик Молейро.

«Жальгирис-Арена» в прошлом сезоне Евролиги заняла 3-е место по средней посещаемости – 7,6 тысячи поклонников за игру. На арене выступает постоянный участник турнира «Жальгирис».

Ранее фаворитом на получение «Финала четырех» сезона-22/23 считался Стамбул, но после ухода с поста руководителя Жорди Бертомеу планы Евролиги изменились.

Каунас никогда ранее не проводил «Финал четырех» самого престижного европейского клубного турнира.

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