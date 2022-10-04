Бюджет «Жальгириса» на сезон-22/23 составит 11,3 миллиона евро

Бюджет каунасского в предстоящем сезоне составит 11,3 миллиона евро.

На зарплаты игроков литовской команды выделено 7,2 миллиона евро из этой суммы.

Бюджет «Жальгириса» в сезоне-21/22 составлял 10 миллионов евро, хотя изначально планировался на отметке 8,1 миллиона. Расходы клуба превысили бюджет и составили 10,5 миллиона.

«У нас есть дефицит в размере 0,5 миллиона по сравнению с прошлым сезоном. Что касается бюджета этого розыгрыша, то мы планируем небольшое повышение – 11,3 миллиона. Разница не такая большая, если сравнивать цифры за два сезона», – сказал генменеджер клуба

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