«Не лучшая позиция для броска, но ничего не поделаешь». Дончич смазал 3-очковый на победу

Разыгрывающий «Мэверикс» промахнулся во время дальней попытки на последних секундах матча с «Пеликанс» при счете 111:113.

«Не лучшая позиция для броска, но ничего не поделаешь. Когда остается 2 секунды до сирены, непросто исполнить обычный лэй-ап. Поэтому мне пришлось бросать из-за дуги», – прокомментировал эпизод Дончич.

В активе словенца 37 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата. Он реализовал 16 из 30 с игры, но лишь 2 из 13 из-за дуги.

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