Лука Дончич отдал результативную передачу из лежачего положения

Разыгрывающий «Мэверикс» стал автором эффектной передачи во время матча с «Пеликанс» (111:113).

В первой четверти Дончич отдал результативную передачу на с отскоком от паркета из лежачего положения.

В активе словенца 37 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

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