Лука Дончич отдал результативную передачу из лежачего положения
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал автором эффектной передачи во время матча с «Пеликанс» (111:113).
В первой четверти Дончич отдал результативную передачу на Кристиана Вуда с отскоком от паркета из лежачего положения.
В активе словенца 37 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
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