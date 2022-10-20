Форвард дебютировал за команду в матче с (105:107 ОТ).

Во второй половине встречи Вуду удалось принести «Мэверикс» 16 очков подряд. После очередного попадания из-за дуги он пожал плечами и развел руками в стороны, повторив знаменитый жест из матча с «Блэйзерс» в плей-офф-1992, когда легендарный защитник забросил 6 дальних бросков за первую половину.

Всего на счету Вуда 25 очков (9 из 15 с игры), 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты со скамейки.

Контракты и платежные ведомости НБА

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!