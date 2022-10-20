Бриттни Грайнер будет участвовать в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся в заключении в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, примет участие в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи из СИЗО.

«Грайнер будет участвовать в заседании Мособлсуда по видеосвязи», – сообщили ТАСС в суде.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

Московский областной суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор на 11:00 25 октября.

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