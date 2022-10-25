Мособлсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Бриттни Грайнер до обеда

Мособлсуд отложил начало рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер до обеда из-за занятости адвокатов в другом процессе.

Об этом передает корреспондент РИА Новости из суда.

Соответствующее прошение подала защита Грайнер. Судья пошла навстречу и постановила «удовлетворить ходатайство, объявить перерыв до 13.00».

Сама баскетболистка участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. 9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США