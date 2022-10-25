Мособлсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Бриттни Грайнер до обеда

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен женская НБА Бриттни Грайнер Баскетбол

Мособлсуд отложил начало рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер до обеда из-за занятости адвокатов в другом процессе.

Об этом передает корреспондент РИА Новости из суда.

Соответствующее прошение подала защита Грайнер. Судья пошла навстречу и постановила «удовлетворить ходатайство, объявить перерыв до 13.00».

Сама баскетболистка участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.  9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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