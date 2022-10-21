Энтони Дэвис продолжил игру после опасного падения в матче с «Клипперс»

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис неудачно упал на паркет во время матча с «Клипперс» (97:103).

В начале третьей четвери Дэвис пытался помешать Каваю Ленарду, попался на его обманное движение и приземлился на спину после контакта с соперником.

Дэвис на несколько минут покинул площадку, но затем вернулся и доиграл матч, несмотря на боли в спине.

За 32 минуты Дэвис набрал 25 очков (9 из 16 с игры) и 8 подборов.

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