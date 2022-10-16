Травма Расселла Уэстбрука оказалась несерьезной

Разыгрывающий «Лейкерс» избежал серьезного повреждения подколенного сухожилия, пишет обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Уэстбрук покинул площадку в первой четверти предсезонного матча против (86:133). В этой игре «Лейкерс» решили использовать баскетболиста со скамейки.

Дополнительное обследование не выявило у Уэстбрука никаких структурных повреждений. Ожидается, что он вернется в строй в ближайшие дни.

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