Травма Расселла Уэстбрука оказалась несерьезной
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук избежал серьезного повреждения подколенного сухожилия, пишет обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс.
Уэстбрук покинул площадку в первой четверти предсезонного матча против «Сакраменто» (86:133). В этой игре «Лейкерс» решили использовать баскетболиста со скамейки.
Дополнительное обследование не выявило у Уэстбрука никаких структурных повреждений. Ожидается, что он вернется в строй в ближайшие дни.
Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя
Комментарии