Джейлен Браун прервал связи с агентством Канье Уэста из-за антисемитских высказываний рэпера

Атакующий защитник выступил с заявлением по поводу скандальных событий с участием известного рэпера Канье Уэста.

Ранее Браун осудил Уэста за его антисемитские высказывания, но при этом отметил, что не намерен покидать агентство музыканта «Donda Sports».

«В последние 24 часа я лучше разобрался и понял, что мои прошлые высказывания недостаточно ясно выражают мою позицию против недавних публичных выступлений и действий. Прошу прощения за это и постараюсь быть максимально открытым. Я всегда был и всегда буду против антисемитизма, ненависти, ложных и вредоносных теорий в любом виде.

Таким образом, после обсуждения ситуации, я признаю, что мой голос и моя позиция больше не может сосуществовать в пространстве, которое не соответствует моим принципам или ценностям. В связи с этим, я прекращаю мое взаимодействие с «Donda Sports».

Я по-прежнему буду стараться обеспечивать менторство, любовь и поддержку этим прекрасным детям, студентам и юным спортсменам, с которыми мне посчастливилось выстроить отношения за время, проведенное в академии «Donda», – говорится в заявлении Брауна.

Твиттер и инстаграм недавно заблокировали учетные записи 45-летнего Уэста после того, как он опубликовал антисемитские посты. Он также вызвал негативную реакцию публики, представ в футболке с надписью «White Lives Matter».

Недавно Уэст также выразил мнение, что афроамериканец Джордж Флойд в мае 2020 года умер из-за приема фентанила, а не из-за грубого задержания полицейскими Миннеаполиса, которые были признаны виновными в гибели мужчины судом.

Высказывания Уэста вынудили форварда и продюсеров «The Shop» отказаться от целого эпизода шоу с его участием.

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