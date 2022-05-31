Джейлен Браун стал партнером бренда Канье Уэста Donda

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун заключил партнерское соглашение с брендом известного рэпера Канье Уэста Donda.

Как сообщает TMZ Sports, стороны заключили сделку в марте этого года. Браун стал первым профессиональным спортсменом, который стал сотрудничать с Donda.

Отмечается, что Канье Уэст ценит жизненные принципы Брауна и верит, что Джейлен станет суперзвездой НБА в будущем.

Рэпер основал Donda в 2012 году и назвал в честь своей матери, Донды Уэст. Компания выпускает современную одежду под собственной торговой маркой, а также организует образовательные, творческие и спортивные мероприятия.

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