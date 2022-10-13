Джейлен Браун репостнул твит, в котором осуждается обязательное использование вакцины от COVID-19

Свингмен сделал репост твита, в котором осуждается обязательное использование вакцины от .

Браун репостнул твит депутата Европарламента от Нидерландов Роба Рооса.

Один из руководителей Pfizer Джанин Смолл перед этим заявила, что фармацевтическая компания не знала, предотвращает ли ее вакцина от коронавируса передачу вируса, когда начала распространять препарат по всему миру. О том, что вакцина не проходила соответствующие тесты, она сказала в ходе дачи показаний перед парламентом Европейского союза.

Роос описал ситуацию, критически отзываясь об обязательной вакцинации.

25-летний игрок НБА позже удалил репост данного твита, но все же подвергся критике в социальных сетях.

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