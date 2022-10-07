Жена Бриттни Грайнер: «Я как будто в кино. Мне кажется, что она заложница»

Шерелл Грайнер, жена осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, призналась, что ситуация напоминает ей кино.

«Я как будто в кино. Никогда не думала, что наш президент и президент другого государства будут сидеть и обсуждать освобождение моей жены.

Несмотря на то, что все используют другое определение, говоря о Бриттни, мне кажется, что она заложница. Это пугает меня.

Иногда в фильмах такие ситуации заканчиваются плохо. Бывает, что человека не удается вернуть обратно», — цитирует Шерелл Грайнер TMZ.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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