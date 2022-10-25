Дуэйн Бэйкон: «В «Пао» собираюсь показать элитный набор умений»

Новобранец «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон поделился ожиданиями от выступления на греческую команду.

«Посчитал это лучшим местом для продолжения карьеры за пределами США. Я действительно хотел перейти сюда. играл здесь, это легендарный клуб, и я хотел быть его частью.

Мне нравится выступать на самом высоком уровне и побеждать. В прошлом сезоне я сделал все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха в регулярном чемпионате и в плей-офф. Здесь я также могу сделать многое.

Мы ни от кого не убегаем. Я знаю ситуацию, в которой мы находимся, и хочу изменить ее. Возможно, это произойдет не сразу, но я подписал двухлетний контракт. Собираюсь показать элитный набор умений. Я могу набирать очки, отдавать передачи и влиять на результат», – сказал Бэйкон.

начал Евролигу-22/23 с результатом 1-3 и занимает 14-е место в таблице.

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