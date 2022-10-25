Дуэйн Бэйкон: «В «Пао» собираюсь показать элитный набор умений»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Майк Джеймс 1990 Дуэйн Бэйкон Баскетбол

Новобранец «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон поделился ожиданиями от выступления на греческую команду.

«Посчитал это лучшим местом для продолжения карьеры за пределами США. Я действительно хотел перейти сюда. Майк Джеймс играл здесь, это легендарный клуб, и я хотел быть его частью.

Мне нравится выступать на самом высоком уровне и побеждать. В прошлом сезоне я сделал все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха в регулярном чемпионате и в плей-офф. Здесь я также могу сделать многое.

Мы ни от кого не убегаем. Я знаю ситуацию, в которой мы находимся, и хочу изменить ее. Возможно, это произойдет не сразу, но я подписал двухлетний контракт. Собираюсь показать элитный набор умений. Я могу набирать очки, отдавать передачи и влиять на результат», – сказал Бэйкон.

«Панатинаикос» начал Евролигу-22/23 с результатом 1-3 и занимает 14-е место в таблице.

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