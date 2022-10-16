Дуэйн Бэйкон: «Хочу играть за «Панатинаикос»

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Бывший игрок НБА Дуэйн Бэйкон заявил, что хотел бы стать игроком греческого «Панатинаикоса».

Во время прямой трансляции в Instagram американец несколько раз повторил сокращенное название «Панатинаикоса». После этого греческое телевидение связалось с 27-летним игроком по поводу его возможного перехода в «Пао».

«Греция прекрасна, я хочу играть за «Панатинаикос», – заявил Бэйкон.

В прошлом сезоне Бэйкон выступал за «Монако», набирая 12,1 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч в чемпионате Франции.

Контракты и платежные ведомости НБА

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