Дуэйн Бэйкон: «Хочу играть за «Панатинаикос»
Бывший игрок НБА Дуэйн Бэйкон заявил, что хотел бы стать игроком греческого «Панатинаикоса».
Во время прямой трансляции в Instagram американец несколько раз повторил сокращенное название «Панатинаикоса». После этого греческое телевидение связалось с 27-летним игроком по поводу его возможного перехода в «Пао».
«Греция прекрасна, я хочу играть за «Панатинаикос», – заявил Бэйкон.
В прошлом сезоне Бэйкон выступал за «Монако», набирая 12,1 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч в чемпионате Франции.
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