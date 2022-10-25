Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» не будут так ужасны с Уэстбруком на площадке, победы придут»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает игру главной причиной поражений «Лейкерс» на старте сезона.

«Самая большая проблема для «Лейкерс» сейчас – игровое время Уэстбрука. Они прилагают большие усилия в защите. С такой оборонительной игрой в прошлом сезоне они бы вышли в плей-офф. Если они не будут так ужасны с Уэстбруком на площадке, победы придут.

Не говорю, что «Лейкерс» – одна из сильнейших команд, но они не настолько уж плохи. Клуб хочет сохранить репутацию, которая поможет ему привлечь звездных игроков в будущем. Именно поэтому Уэстбрук получает столько возможностей», – заявил Уиндхорст.

В первых матчах регулярного чемпионата Уэстбрук набирает в среднем 10,3 очка, 6,7 подбора, 4,3 передачи и 2 перехвата при реализации 8,3% трехочковых.

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