Стивен Эй Смит – Леброну: «Пресса пытается раскрутить тебя на негатив в адрес Уэстбрука? Нет, ты и сам это сделал»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса за его позицию по разыгрывающему Расселлу Уэстбруку.
Джеймс после поражения от «Блэйзерс» заявил, что журналисты пытаются подставить его и вынуждают сказать что-то негативное в адрес Уэстбрука.
«Не собираюсь обсуждать Расселла Уэстбрука», – сказал Джеймс.
«Мой брат, Леброн Джеймс… Не думай, что ты настолько умен и смог пройти через это. Мы, СМИ, якобы подставляем тебя, раскручивая на негатив в адрес Расселла Уэстбрука? Нет, мой брат. Ты сам сделал это. Первая игра сезона, ты тогда сказал: «У нас не команда снайперов». Ты прекрасно знал, на кого все будут смотреть после таких слов, и все равно сказал это. Ты должен признать это, мой брат», – заявил Стивен Эй.
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