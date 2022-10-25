Стивен Эй Смит – Леброну: «Пресса пытается раскрутить тебя на негатив в адрес Уэстбрука? Нет, ты и сам это сделал»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал лидера «Лейкерс» за его позицию по разыгрывающему Расселлу Уэстбруку.

Джеймс после поражения от «Блэйзерс» заявил, что журналисты пытаются подставить его и вынуждают сказать что-то негативное в адрес Уэстбрука.

«Не собираюсь обсуждать , – сказал Джеймс.

«Мой брат, Леброн Джеймс… Не думай, что ты настолько умен и смог пройти через это. Мы, СМИ, якобы подставляем тебя, раскручивая на негатив в адрес Расселла Уэстбрука? Нет, мой брат. Ты сам сделал это. Первая игра сезона, ты тогда сказал: «У нас не команда снайперов». Ты прекрасно знал, на кого все будут смотреть после таких слов, и все равно сказал это. Ты должен признать это, мой брат», – заявил Стивен Эй.

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