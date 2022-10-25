Крис Бруссард: «Лейкерс» на 3-м месте в НБА по защите, потому что Уэстбрук играет энергично»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард объяснил, почему «Лейкерс» еще не обменяли , несмотря на многочисленную критику в адрес игрока.

«Лейкерс» сейчас занимают третье место в НБА по защите, и во многом это связано с тем, что Расс играет энергично. Да, он плохо бросает и не должен организовывать нападение. Но даже при таком раскладе «Лейкерс» могут побеждать», – заявил Бруссард.

На старте сезона Уэстбрук набирает 10,3 очка, 6,7 подбора, 4,3 передачи и 2 перехвата в среднем за матч при реализации 8,3% трехочковых.

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