Крис Бруссард: «Лейкерс» на 3-м месте в НБА по защите, потому что Уэстбрук играет энергично»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард объяснил, почему «Лейкерс» еще не обменяли Расселла Уэстбрука, несмотря на многочисленную критику в адрес игрока.

«Лейкерс» сейчас занимают третье место в НБА по защите, и во многом это связано с тем, что Расс играет энергично. Да, он плохо бросает и не должен организовывать нападение. Но даже при таком раскладе «Лейкерс» могут побеждать», – заявил Бруссард.

На старте сезона Уэстбрук набирает 10,3 очка, 6,7 подбора, 4,3 передачи и 2 перехвата в среднем за матч при реализации 8,3% трехочковых.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные