Джейлен Браун: «Хит» пытались переломить ход матча, но мы не теряли самообладание»
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун отметил хорошую психологическую устойчивость команды в матче против «Майами» (111:104).
«Наш опыт позволяет нам действовать спокойно. У нас много хороших игроков, но на это определенно стоить обратить внимание. Команды будут показывать свою лучшую игру в каждом матче, так что мы должны быть готовы.
Временами «Хит» пытались переломить ход матча, но мы не теряли самообладание. Мы продолжали играть и смогли победить. В такие моменты мы должны немного аккуратнее обращаться с мячом, принимать более взвешенные решения», – сказал Браун.
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