Эмбиид – о стычке со Смартом: «Первая игра сезона, принципиальное соперничество «Бостон» – «Филадельфия», много борьбы»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал стычку с игроками и в матче открытия сезона.

«Честно говоря, не понимаю, что случилось. Арбитры зафиксировали фол, я начал уходить. Следующее, что помню – моя нога запинается и я поскальзываюсь. Потом Джейлен оказывается надо мной, не понимаю.

Это баскетбол. Эмоции. Первая игра сезона, принципиальное соперничество «Бостон» – , много борьбы. Все хорошо», – сказал Эмбиид.

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