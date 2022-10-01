Чонси Биллапс: «Лиллард двигается иначе по сравнению с прошлым сезоном»

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Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс отметил позитивные изменения, которые произошли с лидером команды Дэмианом Лиллардом.

«Лиллард двигается иначе по сравнению с тем, что было в тренировочном лагере год назад.

Его ускорение снова при нем, он может резко стартовать», – заявил Биллапс.

В минувшем сезоне 32-летний Лиллард из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 29 матчах, набирая 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру. В январе он перенес операцию на брюшной полости, после чего успешно восстанавливался. 

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