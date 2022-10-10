Джош Харт будет выходить в стартовой пятерке «Портленда»

определился со стартовой пятеркой на ближайшие матчи нового сезона.

Главный тренер команды подтвердил, что на позиции легкого форварда будет выходить Джош Харт, который выиграл конкуренцию у Джастиса Уинслоу и Нассира Литтла.

Харт перешел в «Блэйзерс» перед дедлайном-2022 и провел за эту команду 13 матчей, набирая в среднем 19,9 очка, 5,4 подбора и 4,3 передачи.

Ожидается, что форвард будет выходить в стартовом составе вместе c , , Джерами Грантом и .

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