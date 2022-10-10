Джош Харт будет выходить в стартовой пятерке «Портленда»
«Портленд» определился со стартовой пятеркой на ближайшие матчи нового сезона.
Главный тренер команды Чонси Биллапс подтвердил, что на позиции легкого форварда будет выходить Джош Харт, который выиграл конкуренцию у Джастиса Уинслоу и Нассира Литтла.
Харт перешел в «Блэйзерс» перед дедлайном-2022 и провел за эту команду 13 матчей, набирая в среднем 19,9 очка, 5,4 подбора и 4,3 передачи.
Ожидается, что форвард будет выходить в стартовом составе вместе c Дэмианом Лиллардом, Анферни Саймонсом, Джерами Грантом и Юсуфом Нуркичем.
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