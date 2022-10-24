Чонси Биллапс: «В концовке поставили Нуркича против Уэстбрука, чтобы атаковал Расс»

Теги Чонси Биллапс Лейкерс Портленд НБА Расселл Уэстбрук Юсуф Нуркич Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс рассказал, что намеренно отправил центрового Юсуфа Нуркича держать разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука в концовке матча между командами.

Уэстбрук в воскресенье реализовал лишь 4 из 15 с игры. На последней минуте он смазал один из ключевых бросков, когда Нуркич демонстративно не пытался ему помешать.

«Я сохранил Нуркича на площадке, чтобы он помог на подборе, а еще в атаке. Он исполнил очень важный лэй-ап в ключевой момент.

Но когда мы поставили его против Расса, мы хотели, чтобы у «Лейкерс» в тот момент атаковал Расс», – заявил Биллапс.

«Блэйзерс» победили со счетом 106:104.

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