Чонси Биллапс: «В концовке поставили Нуркича против Уэстбрука, чтобы атаковал Расс»

Главный тренер рассказал, что намеренно отправил центрового держать разыгрывающего «Лейкерс» в концовке матча между командами.

Уэстбрук в воскресенье реализовал лишь 4 из 15 с игры. На последней минуте он смазал один из ключевых бросков, когда Нуркич демонстративно не пытался ему помешать.

«Я сохранил Нуркича на площадке, чтобы он помог на подборе, а еще в атаке. Он исполнил очень важный лэй-ап в ключевой момент.

Но когда мы поставили его против Расса, мы хотели, чтобы у в тот момент атаковал Расс», – заявил Биллапс.

«Блэйзерс» победили со счетом 106:104.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА