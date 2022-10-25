Брэндон Кларк и Джа Морэнт – в Топ-10 моментов матчей НБА 24 октября
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 24 октября.
Топ-10 возглавили два игрока «Мемфиса» – Брэндон Кларк и Джа Морэнт.
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