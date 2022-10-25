Кевин Дюрэнт: «Трехочковые убивают «Бруклин»

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Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт после матча с «Гризлис» (124:134) посетовал на то, что соперники бруклинской команды пока что лучше атакуют из-за дуги.

«Трехочковые убивают «Бруклин». Сегодня нас разделила дуга.

Соперники чаще забрасывают из-за дуги, чем мы, сейчас это самое главное, что надо знать. Даже если вы играете не лучшим образом или примерно на равных с противником, попадая из-за дуги, вы даете себе шанс на успех», – заявил Дюрэнт.

«Мемфис» в понедельник реализовал 16 дальних бросков, 12 из них пришлись на Джа Морэнта и Десмонда Бэйна. «Бруклин» выдал лишь 9 из 29.

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