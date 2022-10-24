Кевин Дюрэнт: «Джа Морэнт ни на кого не похож. Он уникальный игрок»

Теги Мемфис Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт назвал 23-летнего разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта уникальным игроком, который делает на площадке то, что никто до него не делал.

«Морэнт ни на кого не похож.

Он уникальный игрок. Много атлетизма и изобретательности. Он выше, чем Аллен Айверсон, но очень сильный.

Он невероятный игрок, и просто делает то, чего мы никогда раньше не видели», – сказал Дюрэнт.

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные