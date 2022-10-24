Кевин Дюрэнт: «Джа Морэнт ни на кого не похож. Он уникальный игрок»

Форвард назвал 23-летнего разыгрывающего уникальным игроком, который делает на площадке то, что никто до него не делал.

«Морэнт ни на кого не похож.

Он уникальный игрок. Много атлетизма и изобретательности. Он выше, чем Аллен Айверсон, но очень сильный.

Он невероятный игрок, и просто делает то, чего мы никогда раньше не видели», – сказал Дюрэнт.

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