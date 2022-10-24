Кевин Дюрэнт: «Джа Морэнт ни на кого не похож. Он уникальный игрок»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт назвал 23-летнего разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта уникальным игроком, который делает на площадке то, что никто до него не делал.
«Морэнт ни на кого не похож.
Он уникальный игрок. Много атлетизма и изобретательности. Он выше, чем Аллен Айверсон, но очень сильный.
Он невероятный игрок, и просто делает то, чего мы никогда раньше не видели», – сказал Дюрэнт.
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